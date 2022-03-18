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李寧全年純利升136% 勝預期 息45.97分 第四季同店銷售增逾20%

李寧（2331）全年純利升136%至40.11億元人民幣(下同)，好過預期的36.3億元；收入225.7億元，升56%，好過預期的211億元；派末期息45.97分。

以去年同季度伊始已投入運營的李寧銷售點計算（不包括李寧YOUNG），截至2021年12月31日止第四季度，整個平台之同店銷售按年錄得20%-30%低段增長。就渠道而言，零售（直接經營）渠道錄得20%-30%中段增長，批發（特許經銷商）渠道錄得10%-20%高段增長，電子商務虛擬店舖業務按年增長為20%-30%高段。

截至2021年12月31日止第四季度，李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）於整個平台之零售流水按年錄得30%-40%低段增長。就渠道而言，線下渠道（包括零售及批發）錄得20%-30%高段增長，其中零售渠道和批發渠道均錄得20%-30%高段增長；電子商務虛擬店舖業務錄得40%-50%低段增長。

截至2021年12月31日，於中國，李寧銷售點數量（不包括李寧YOUNG）共計5,935個，較上一季末淨增加132個，本年迄今淨增加23個。在淨增加的23個銷售點中，零售業務淨增加16個，批發業務淨增加7個。截至2021年12月31日，於中國，李寧YOUNG銷售點數量共計1,202個，較上一季末淨增加65個，本年迄今淨增加181個。

 

 

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