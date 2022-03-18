上述生產包括對（1）奈瑪特韋原料（藥）及成品藥（製劑）的生產，以及（2）奈瑪特韋/利托那韋組合的生產。

「奈瑪特韋/利托那韋組合」即為英文商品名Paxlovid。

其他報道

李寧全年純利升136% 勝預期 息45.97分 第四季同店銷售增逾20%

港股ADR跌213點 夜期低水253點 美期跌亞股升 AQUILA上市

拜登團隊堅定認為 中國在烏問題上傾向支持普京

俄羅斯支付美元債 道指升417點 4日累升1536點

王冠一「2022黃金、罐頭、鎖」視像研討會

日期：2022年3月22日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

售價：HK$450

「王冠一Patreon平台」及王道財經會員優惠價：$400

立即參加：https://link.mingpao.com/72740.htm

截止日期：2022年3月21日(星期一)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*視像研討會一經報名將不設退款及免費重溫服務

合辦：明報財經 及 王道財經