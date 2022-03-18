復星醫藥（2196）公布，MPP（即由聯合國支持的「藥品專利池組織」）授予公司控股子公司復星醫藥產業使用相關專利和專有技術生產口服新冠治療藥物「奈瑪特韋（Nirmatrelvir）」的仿製藥和許可產品「奈瑪特韋/利托那韋組合」，並在區域內（即印度、巴基斯坦、科特迪瓦等95個中低收入國家，不包括中國）商業化許可產品及相關權利的非獨家許可。
上述生產包括對（1）奈瑪特韋原料（藥）及成品藥（製劑）的生產，以及（2）奈瑪特韋/利托那韋組合的生產。
「奈瑪特韋/利托那韋組合」即為英文商品名Paxlovid。
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