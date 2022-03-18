恒指今早低開268點或1.25%，報21232點，成交金額34億元；國指今早低開125點或1.7%，報7281點。恒生科技指數開市報4442點，跌2.84%。
藍籌13隻升，41隻下跌，12隻無升跌。長實集團（1113）升2.77%，報51.95元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌4.75%，報97.15元，是跌幅最大的藍籌。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。中海油（0883）、李寧（2331）、長實集團（1113）貢獻恒指較多。
恒生科技指數成份股4隻升，25隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是百度（9888）開市報143元，升2.22%；跌幅最大的是萬國數據（9698）開市報33元，跌11.76%。
恒指續高於10天線(20466.36點)受制於20天線(21693.7點)。科指續高於10天線(4249.76點)受制於20天線(4675.92點)。
復星醫藥（2196）獲授權生產輝瑞新冠口服藥。開市報34.7元，升4.2%。
李寧（2331）全年純利升136%至40.11億元人民幣，派末期息45.97分人民幣。開市報65元，升1.64%。
多間公司公布業績，績前表現如下，招商銀行（3968）開市報60.6元，無升跌。華潤燃氣（1193）開市報29.2元，無升跌。建滔集團（0148）無成交，報37.4元。建滔積層板（1888）開市報12.32元，跌0.16%。國藥控股（1099）開市報18.5元，跌0.75%。堡獅龍（0592）開市報0.58元，無升跌。香港小輪（0050）無成交，報6.98元。美麗華酒店（0071）無成交，報12.5元。
AQUILA ACQ-Z（7836）上市，定價10元。無成交。
平保（2318）純利按年減29%，下半年華夏幸福投資多撇73億人幣。開市報54.1元，跌2.17%。
載通（0062）去年純利大跌87%至2.45億，九巴車費收入升近兩成。無成交，報12.4元。
中信（0267）、北京金控獲人民銀行批金融控股許可。開市報8.5元，跌1.16%。
雷蛇（1337）指正考慮引入區塊鏈技術。無成交，報2.43元。
利亞零售（0831）去年核心多賺22%，恢復派末期息每股5仙。開市報0.77元，升5.48%。
長實（1113）去年多賺30%，末期息1.79元，李澤鉅：樓市可持續平穩發展。開市報51.95元，升2.77%。
利亞零售（0831）去年多賺22%，恢復派末期息每股5仙。開市報0.77元，升5.48%。
中電信（0728）全年多賺24.5%，末期息0.17元。開市報2.98元，升1.02%。
長和（0001）去年多賺15%，末期息增9%至1.86元。開市報55.1元，升0.18%。
異動股
上升異動股，包括，三葉草生物（2197）開市報6.9元，升15%；非凡中國（8032）開市報1.1元，升12.24%；百勝中國（9987）開市報358元，升8.29%；順豐房託（2191）開市報3.5元，升7.36%；蔚來集團（9866）開市報155元，升6.9%；BENG SOON MACHINERY（1987）開市報0.285元，升5.56%；利亞零售（0831）開市報0.77元，升5.48%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）開市報7.06元，無升跌；佳兆業美好（2168）開市報8.4元，升5%；復星醫藥（2196）開市報34.7元，升4.2%。
下跌異動股，包括，萬國數據（9698）開市報33元，跌11.76%；嗶哩嗶哩（9626）開市報185.6元，跌10.94%；花樣年（1777）開市報0.25元，跌10.71%；網易（9999）開市報131.4元，跌7.66%；心動公司（2400）開市報23.4元，跌6.96%；雅生活服務（3319）開市報14.24元，跌6.56%；莊園牧場（1533）開市報8.5元，跌5.45%。
其他報道
李寧全年純利升136% 勝預期 息45.97分 第四季同店銷售增逾20%
港股ADR跌213點 夜期低水253點 美期跌亞股升 AQUILA上市
王冠一「2022黃金、罐頭、鎖」視像研討會
日期：2022年3月22日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
售價：HK$450
「王冠一Patreon平台」及王道財經會員優惠價：$400
立即參加：https://link.mingpao.com/72740.htm
截止日期：2022年3月21日(星期一)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*視像研討會一經報名將不設退款及免費重溫服務
合辦：明報財經 及 王道財經