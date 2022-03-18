評論指，習近平在中共中央政治局常務委員會疫情防控會議上說「採取更加有效措施，努力用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響」，而從中國政府網站的公開資料檢索發現，這是2020年疫情爆發以來習近平首次在政治局會議上做出防疫成本最小化的要求。此前的指導方針是統籌好疫情防控和經濟社會發展。

評論認為，習近平的最新指示表明，中國的防疫正在拋棄「不惜一切代價」的做法。這也更加證明，穩經濟是今年的首要任務。

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