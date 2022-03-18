根據白宮每日指引，拜登總統將於美國東部時間周五上午9點(香港時間今晚9點)與中國國家主席習近平就「管控兩國之間的競爭以及俄羅斯對烏克蘭的戰事和其他共同關心的議題」展開通話。
白宮指，美國和中國一直在保持開放的溝通渠道，上述通話是持續努力的一部分。
較早前，中國外交部發言人華春瑩宣布，國家主席習近平將應邀於北京時間3月18日晚同美國總統拜登就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。
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