澳洲宣布，制裁俄鋁（0486）大股東歐柏嘉(Oleg Deripaska）和前主席Viktor Vekselberg，二人在俄羅斯以及其他俄羅斯機構都有商業利益。
澳洲外交部長Marise Payne稱，新制裁將針對11間俄羅斯銀行和政府實體，包括俄羅斯國家財富基金和俄羅斯財政部。
根據新名單，目前有43名俄羅斯寡頭及其直系親屬受到澳洲制裁。
Payne稱，「澳洲政府堅定地致力於讓俄羅斯為入侵烏克蘭付出高昂成本」。
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