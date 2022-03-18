澳洲外交部長Marise Payne稱，新制裁將針對11間俄羅斯銀行和政府實體，包括俄羅斯國家財富基金和俄羅斯財政部。

根據新名單，目前有43名俄羅斯寡頭及其直系親屬受到澳洲制裁。

Payne稱，「澳洲政府堅定地致力於讓俄羅斯為入侵烏克蘭付出高昂成本」。

俄鋁現報4.58元，升2.23%。

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