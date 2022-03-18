據報，新商標類似B字，與麥當勞商標十分相似，似是在M字打橫並加上一劃，並同樣採用紅黃為主色，名字則改為凡尼亞舅舅（Дядя Ваня / Uncle Vanya）。商標適用於咖啡館、餐館、食堂、小食店、酒吧等服務。

此前，自麥當勞宣布於當地停運後，俄羅斯國家杜馬曾表示，俄羅斯將用「凡尼亞舅舅」取代所有麥當勞。麥當勞的代表沒有就新商標一事置評。

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