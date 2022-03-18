港元現報7.8206元貶值20點子，曾貶值最多26點子，報7.8212元，亦曾升值最多22點子，報7.8164元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.15點子至0.05619%；1星期HIBOR升0.22點子至0.08804%；2星期HIBOR升2.92點子至0.15804%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.86點子至0.59887%；6個月期HIBOR升2.08點子至0.95798%；12個月期HIBOR升3.43點子至1.48988%。

美元指數現報98.06升值0.086點或0.09%。

美元1個月期LIBOR報0.46757%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.1754%，連續2日擴闊，利差是2022年3月15日後最高，當日差距為-0.168%

對上一次連續2日擴闊，是2022年3月01日，當日利差報-0.0115%。

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