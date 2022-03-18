俄烏局勢未見好轉，美期、亞股向下，港股方面，在連續兩日反彈後，市場關注日前國務院言論的落實情況，中概股、科技股回吐。
恒指今早低開268點，高位跌211點，低位跌578點，半日高低波幅367點。騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。建行（0939）、中海油（0883）、長和（0001）貢獻恒指較多。
恒指半日跌512點或2.38%，報20988點，成交金額917億元；國指跌241點或3.26%，報7166點。恒生科技指數收報4317點，跌5.59%。
藍籌22隻升，40隻下跌，4隻無升跌。九龍倉置業（1997）升3.07%，收報38.55元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌8.48%，收報51.8元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是百度（9888）收報143.9元，升2.86%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報173.9元，跌16.55%。
恒指續高於10天線(20441.93點)受制於20天線(21681.48點)。科指續高於10天線(4237.22點)受制於20天線(4669.65點)。
北水南下合計淨流入14.68億元，終止單日流出。南水北上合計淨流入7.21億元人民幣，較上日減少86.57%，連續第2日流入，累計流入60.86億元。
澳洲制裁俄鋁（0486）大股東歐柏嘉及前主席Vekselberg。收報4.55元，升1.56%。
復星醫藥（2196）獲授權生產輝瑞新冠口服藥。收報33.6元，升0.9%。
李寧（2331）全年純利升136%至40.11億元人民幣，派末期息45.97分人民幣。收報60元，跌6.18%。
多間公司公布業績，績前表現如下，招商銀行（3968）收報58.9元，跌2.81%。華潤燃氣（1193）收報28.05元，跌3.94%。建滔集團（0148）收報37.3元，跌0.27%。建滔積層板（1888）收報12.6元，升2.11%。國藥控股（1099）收報17.8元，跌4.51%。堡獅龍（0592）收報0.65元，升12.07%。香港小輪（0050）收報7.09元，升1.58%。美麗華酒店（0071）收報12.4元，跌0.8%。
AQUILA ACQ-Z（7836）上市，定價10元，期間只有一宗105萬股成交，成交價8.88元，目前只有沽盤掛牌，無買盤。
平保（2318）純利按年減29%，下半年華夏幸福投資多撇73億人幣。收報54元，跌2.35%。
載通（0062）去年純利大跌87%至2.45億，九巴車費收入升近兩成。收報12.8元，升3.23%。
中信（0267）、北京金控獲人民銀行批金融控股許可。收報8.67元，升0.81%。
雷蛇（1337）指正考慮引入區塊鏈技術。收報2.32元，跌4.53%。
利亞零售（0831）去年核心多賺22%，恢復派末期息每股5仙。收報0.77元，升5.48%。
長實（1113）去年多賺30%，末期息1.79元，李澤鉅：樓市可持續平穩發展。收報52元，升2.87%。
利亞零售（0831）去年多賺22%，恢復派末期息每股5仙。收報0.77元，升5.48%。
中電信（0728）全年多賺24.5%，末期息0.17元。收報2.96元，升0.34%。
長和（0001）去年多賺15%，末期息增9%至1.86元。收報56.45元，升2.64%。
破頂股包括，東方海外（0316）創上市新高，見246.4元，收報242.4元，升3.24%；國泰（0293）創52周高，見7.93元，收報7.67元，升2.13%。
破底股包括，福森藥業（1652）創上市新低，見0.85元，收報0.95元，跌2.06%；維信金科（2003）創上市新低，見2.92元，收報2.92元，跌2.67%；國際娛樂（1009）創上市新低，見0.235元，收報0.235元，跌7.84%；樂普生物（2157）創上市新低，見6.3元，收報6.3元，跌11.52%；BC科技（0863）見52周低5.41元，收報5.9元，跌1.67%；江山控股（0295）見52周低0.041元，收報0.046元，升2.22%；佳源國際（2768）見52周低1.9元，收報1.91元，無升跌；卓能（0131）見52周低2.25元，收報2.25元，跌4.26%；保集健康（1246）見52周低0.151元，收報0.151元，跌11.18%。
異動股
上升異動股，包括，卓悅控股（0653）收報0.149元，升19.2%；山東墨龍（0568）收報4.03元，升17.84%；三葉草生物（2197）收報7.07元，升17.83%；中策（0235）收報0.037元，升15.63%；寶光實業（0084）收報0.069元，升15%；深藍科技（1950）收報0.089元，升14.1%；堡獅龍（0592）收報0.65元，升12.07%；包浩斯（0483）收報0.59元，升11.32%；太興（6811）收報1.2元，升11.11%；中國智能交通（1900）收報0.132元，升10%；譚仔國際（2217）收報2.58元，升9.79%。
下跌異動股，包括，嗶哩嗶哩（9626）收報173.9元，跌16.55%；金科服務（9666）收報24.55元，跌15.34%；港華燃氣（1083）收報4.14元，跌14.81%；雅生活服務（3319）收報13元，跌14.7%；明源雲（0909）收報10.66元，跌13.61%；合景悠活（3913）收報2.79元，跌13.08%；旭輝永升服務（1995）收報10.2元，跌12.07%；心動公司（2400）收報22.25元，跌11.53%；樂普生物（2157）創上市新低，見6.3元，收報6.3元，跌11.52%；寶龍地產（1238）收報2.86元，跌11.18%。
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