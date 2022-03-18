moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指半日跌512點 科指跌5.5% AQUILA成交疏落

俄烏局勢未見好轉，美期、亞股向下，港股方面，在連續兩日反彈後，市場關注日前國務院言論的落實情況，中概股、科技股回吐。

恒指今早低開268點，高位跌211點，低位跌578點，半日高低波幅367點。騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。建行（0939）、中海油（0883）、長和（0001）貢獻恒指較多。

恒指半日跌512點或2.38%，報20988點，成交金額917億元；國指跌241點或3.26%，報7166點。恒生科技指數收報4317點，跌5.59%。

藍籌22隻升，40隻下跌，4隻無升跌。九龍倉置業（1997）升3.07%，收報38.55元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌8.48%，收報51.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是百度（9888）收報143.9元，升2.86%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報173.9元，跌16.55%。

恒指續高於10天線(20441.93點)受制於20天線(21681.48點)。科指續高於10天線(4237.22點)受制於20天線(4669.65點)。

北水南下合計淨流入14.68億元，終止單日流出。南水北上合計淨流入7.21億元人民幣，較上日減少86.57%，連續第2日流入，累計流入60.86億元。

澳洲制裁俄鋁（0486）大股東歐柏嘉及前主席Vekselberg。收報4.55元，升1.56%。

復星醫藥（2196）獲授權生產輝瑞新冠口服藥。收報33.6元，升0.9%。

李寧（2331）全年純利升136%至40.11億元人民幣，派末期息45.97分人民幣。收報60元，跌6.18%。

多間公司公布業績，績前表現如下，招商銀行（3968）收報58.9元，跌2.81%。華潤燃氣（1193）收報28.05元，跌3.94%。建滔集團（0148）收報37.3元，跌0.27%。建滔積層板（1888）收報12.6元，升2.11%。國藥控股（1099）收報17.8元，跌4.51%。堡獅龍（0592）收報0.65元，升12.07%。香港小輪（0050）收報7.09元，升1.58%。美麗華酒店（0071）收報12.4元，跌0.8%。

AQUILA ACQ-Z（7836）上市，定價10元，期間只有一宗105萬股成交，成交價8.88元，目前只有沽盤掛牌，無買盤。

平保（2318）純利按年減29%，下半年華夏幸福投資多撇73億人幣。收報54元，跌2.35%。

載通（0062）去年純利大跌87%至2.45億，九巴車費收入升近兩成。收報12.8元，升3.23%。

中信（0267）、北京金控獲人民銀行批金融控股許可。收報8.67元，升0.81%。

雷蛇（1337）指正考慮引入區塊鏈技術。收報2.32元，跌4.53%。

利亞零售（0831）去年核心多賺22%，恢復派末期息每股5仙。收報0.77元，升5.48%。

長實（1113）去年多賺30%，末期息1.79元，李澤鉅：樓市可持續平穩發展。收報52元，升2.87%。

利亞零售（0831）去年多賺22%，恢復派末期息每股5仙。收報0.77元，升5.48%。

中電信（0728）全年多賺24.5%，末期息0.17元。收報2.96元，升0.34%。

長和（0001）去年多賺15%，末期息增9%至1.86元。收報56.45元，升2.64%。

破頂股表現

破頂股包括，東方海外（0316）創上市新高，見246.4元，收報242.4元，升3.24%；國泰（0293）創52周高，見7.93元，收報7.67元，升2.13%。

破底股方面

破底股包括，福森藥業（1652）創上市新低，見0.85元，收報0.95元，跌2.06%；維信金科（2003）創上市新低，見2.92元，收報2.92元，跌2.67%；國際娛樂（1009）創上市新低，見0.235元，收報0.235元，跌7.84%；樂普生物（2157）創上市新低，見6.3元，收報6.3元，跌11.52%；BC科技（0863）見52周低5.41元，收報5.9元，跌1.67%；江山控股（0295）見52周低0.041元，收報0.046元，升2.22%；佳源國際（2768）見52周低1.9元，收報1.91元，無升跌；卓能（0131）見52周低2.25元，收報2.25元，跌4.26%；保集健康（1246）見52周低0.151元，收報0.151元，跌11.18%。

異動股

上升異動股，包括，卓悅控股（0653）收報0.149元，升19.2%；山東墨龍（0568）收報4.03元，升17.84%；三葉草生物（2197）收報7.07元，升17.83%；中策（0235）收報0.037元，升15.63%；寶光實業（0084）收報0.069元，升15%；深藍科技（1950）收報0.089元，升14.1%；堡獅龍（0592）收報0.65元，升12.07%；包浩斯（0483）收報0.59元，升11.32%；太興（6811）收報1.2元，升11.11%；中國智能交通（1900）收報0.132元，升10%；譚仔國際（2217）收報2.58元，升9.79%。

下跌異動股，包括，嗶哩嗶哩（9626）收報173.9元，跌16.55%；金科服務（9666）收報24.55元，跌15.34%；港華燃氣（1083）收報4.14元，跌14.81%；雅生活服務（3319）收報13元，跌14.7%；明源雲（0909）收報10.66元，跌13.61%；合景悠活（3913）收報2.79元，跌13.08%；旭輝永升服務（1995）收報10.2元，跌12.07%；心動公司（2400）收報22.25元，跌11.53%；樂普生物（2157）創上市新低，見6.3元，收報6.3元，跌11.52%；寶龍地產（1238）收報2.86元，跌11.18%。

 

其他報道

內地股市半日走低 滬指險守3200點 創板指跌穿2700點

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升2日 升至0.292%創16個月高

叔叔變舅舅？外媒指俄企申請新商標 擬取締麥當勞

澳洲制裁俄鋁大股東歐柏嘉及前主席Vekselberg 俄鋁升2.2%

習拜今晚會談 美稱涉兩國競爭、俄烏 中稱交換意見未提俄烏

彭博社：從「不惜代價」變為「最小代價」 突顯習近平穩增長要務

美國財政部警告 俄羅斯富人或透過購買高價資產來逃避制裁

滬深三大指數今早低開 人行本周淨投放1900億人幣

恒指低開268點 科指跌2.8% AQUILA上市無成交

復藥獲授權生產輝瑞新冠口服藥

李寧全年純利升136% 勝預期 息45.97分 第四季同店銷售增逾20%

港股ADR跌213點 夜期低水253點 美期跌亞股升 AQUILA上市

拜登團隊堅定認為 中國在烏問題上傾向支持普京

俄羅斯支付美元債 道指升417點 4日累升1536點

王冠一「2022黃金、罐頭、鎖」視像研討會 

日期：2022年3月22日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

售價：HK$450

「王冠一Patreon平台」及王道財經會員優惠價：$400

立即參加：https://link.mingpao.com/72740.htm

截止日期：2022年3月21日(星期一)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*視像研討會一經報名將不設退款及免費重溫服務

合辦：明報財經 及 王道財經