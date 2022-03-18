營業額錄567.55億元，按年增加30%，未除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利175.6億元，按年增加75%。

建滔積層板（1888）同於今日放榜，截至去年底止，全年股東應佔純利67.82億元，按年增加1.42倍，每股盈利217.4仙，末期息120仙，按年大增2.43倍，全年股息150仙，按年跌40%。

集團年內營業額287.99億元，按年增加66%，未除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利92億元，年增114%。

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