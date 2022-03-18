他續指，基於疫情不確定因素，集團預計今年收入及淨利潤率，按年將錄10%至20%高段增長。

李寧聯席行政總裁錢煒（高坂武史）補充指，現時線上、線下銷售均超出集團預期，惟疫情仍存在不確定性，集團將密切關注疫情發展，並在未受疫情影響的地區把握生意機會，同時發展線上等不同渠道銷售。他續指，目前供應鏈仍未受影響，但集團會預備各種方案應對疫情。

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