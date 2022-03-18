受惠國潮復興等利好因素推動，內地體育用品品牌業續持續造好，其中李寧（2331）去年多賺逾一倍達40億元（人民幣，下同）。近期內地多個主要城市爆發新一波新冠疫情，集團首席財務官曾華鋒指，封城、疫情爆發僅在一周前出現，集團在此前業務表現良好，甚至比去年下半年為佳；而過去一個星期，集團銷售由原先的高段增長，下降到10%至20%中高段增長，目前仍難以估計疫情再爆發對整體業務的影響。
他續指，基於疫情不確定因素，集團預計今年收入及淨利潤率，按年將錄10%至20%高段增長。
李寧聯席行政總裁錢煒（高坂武史）補充指，現時線上、線下銷售均超出集團預期，惟疫情仍存在不確定性，集團將密切關注疫情發展，並在未受疫情影響的地區把握生意機會，同時發展線上等不同渠道銷售。他續指，目前供應鏈仍未受影響，但集團會預備各種方案應對疫情。
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