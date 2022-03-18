moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

中國利郎去年少賺16% 末期息連特別息共派16仙

中國利郎（1234）公布截至去年底止全年收入33.79億元，按年升26.1%；盈利為4.68億元人民幣（下同），按年跌16%；每股盈利39.09分，派末期息每股11港仙及特別息5港仙。

期內毛利率41.9%，按年跌3個百分點；平均存貨周轉天數為145日，對比2020年為168日。

公司解釋，去年盈利倒退，主要由於年內決定停止發展專業體育鞋，並且計劃盡快清理過季庫存，因此產品存貨計提撥備1.22億元。

利郎中午收報4.1元，無升跌。

其他報道

建滔集團去年多賺1.25倍 息244仙 建滔積層板純利增1.4倍 息120仙

恒指半日跌512點 科指跌5.5% AQUILA成交疏落

內地股市半日走低 滬指險守3200點 創板指跌穿2700點

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升2日 升至0.292%創16個月高

叔叔變舅舅？外媒指俄企申請新商標 擬取締麥當勞

澳洲制裁俄鋁大股東歐柏嘉及前主席Vekselberg 俄鋁升2.2%

習拜今晚會談 美稱涉兩國競爭、俄烏 中稱交換意見未提俄烏

彭博社：從「不惜代價」變為「最小代價」 突顯習近平穩增長要務

美國財政部警告 俄羅斯富人或透過購買高價資產來逃避制裁

滬深三大指數今早低開 人行本周淨投放1900億人幣

恒指低開268點 科指跌2.8% AQUILA上市無成交

復藥獲授權生產輝瑞新冠口服藥

李寧全年純利升136% 勝預期 息45.97分 第四季同店銷售增逾20%

港股ADR跌213點 夜期低水253點 美期跌亞股升 AQUILA上市

拜登團隊堅定認為 中國在烏問題上傾向支持普京

俄羅斯支付美元債 道指升417點 4日累升1536點

王冠一「2022黃金、罐頭、鎖」視像研討會 

日期：2022年3月22日 (星期二)        

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

售價：HK$450

「王冠一Patreon平台」及王道財經會員優惠價：$400

立即參加：https://link.mingpao.com/72740.htm

截止日期：2022年3月21日(星期一)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*視像研討會一經報名將不設退款及免費重溫服務

合辦：明報財經 及 王道財經

 

href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmpinvestor.club%2F&tabs=timeline&width=340&height=500&small_header=false&adapt_container_width=true&hide_cover=false&show_facepile=true&appId" width="340" height="500" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media">