中國利郎（1234）公布截至去年底止全年收入33.79億元，按年升26.1%；盈利為4.68億元人民幣（下同），按年跌16%；每股盈利39.09分，派末期息每股11港仙及特別息5港仙。
期內毛利率41.9%，按年跌3個百分點；平均存貨周轉天數為145日，對比2020年為168日。
公司解釋，去年盈利倒退，主要由於年內決定停止發展專業體育鞋，並且計劃盡快清理過季庫存，因此產品存貨計提撥備1.22億元。
利郎中午收報4.1元，無升跌。
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