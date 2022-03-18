期內毛利率41.9%，按年跌3個百分點；平均存貨周轉天數為145日，對比2020年為168日。

公司解釋，去年盈利倒退，主要由於年內決定停止發展專業體育鞋，並且計劃盡快清理過季庫存，因此產品存貨計提撥備1.22億元。

利郎中午收報4.1元，無升跌。

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