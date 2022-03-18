集團去年營業收入為132.28億元，較2020年189.22億元下跌30.1%；生豬出欄量達343.7萬頭，按年增長68%，並帶動養殖業務實現營業收入66.96億元，按年升5.6%。年內生鮮豬肉銷量錄16.6萬噸，比2020年10.9萬噸急增52.3%；惟商品豬肉均價則按年跌43.5%至18.26元。

中糧家佳康中午收報3.06元，升1%。

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