內地豬肉商中糧家佳康（1610）公布，截至去年12月底止，集團全年生物資產公允價值調整前純利為23.78億元（人民幣，下同），按年減少17.5%。每股盈利為0.6094元，擬派末期息每股0.18元。
集團去年營業收入為132.28億元，較2020年189.22億元下跌30.1%；生豬出欄量達343.7萬頭，按年增長68%，並帶動養殖業務實現營業收入66.96億元，按年升5.6%。年內生鮮豬肉銷量錄16.6萬噸，比2020年10.9萬噸急增52.3%；惟商品豬肉均價則按年跌43.5%至18.26元。
中糧家佳康中午收報3.06元，升1%。
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