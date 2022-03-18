報道引述消息指，與螞蟻集團類似，騰訊控股需要將包括銀行、小貸、保險和征信等在內的金融業務納入金融控股公司，和傳統銀行一樣接受監管，監管層正在考慮是否需要將微信支付納入該金控公司，並且和社交平台分開運營。

報道指，目前為止，重組可能會對微信支付產生具體何種影響並不清楚。鑒於微信用戶超過10億，任何降低其移動服務便利性的舉動，都可能會削弱它的吸引力。

報道引述的消息亦指，對騰訊不同業務平台之間的協同合作如何安排，目前尚無定論。

騰訊預期仍將擁有金控公司的控股權，但有一個問題是未來微信是否也應該接入競爭對手支付寶。對騰訊旗下第三方支付平台財付通擁有的支付牌照，知情人士表示，該牌照不足以涵蓋微信支付的業務。財付通通過微信支付和QQ錢包等為用戶提供移動支付服務。

人行未立即置評；騰訊不予置評。

設立金融控股公司意味著在資本金和監管方面將面臨更高的要求。《華爾街日報》本周稱騰訊因微信支付涉及違規可能面臨創紀錄的罰款。

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