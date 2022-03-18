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平保：目前股價被市場低估

中國平安（2318）股價自去年1月高位下跌47%，聯席首席執行官兼首席財務官姚波認為，目前股價低於公司的價值。他指出股價受多個因素影響，外部有去年整體藍籌股承壓，今年亦受地緣政治風險增加波動，而內在亦有壽險行業模式發展出現瓶項，需要時間才能發揮改革成效。不過，該行業務基礎穩固，認為市場最終會認識公司的價值。

姚波表示，平保壽險受客戶需求和疫情影響，令營運利潤增長放緩，不過集團在銀行、資管、科技利潤增長強勁，有助減低單一業務風險，壽險改革已進入第三年，效果持續顯現，市場發展亦有很大潛力。

平保去年8月公布實施50億元至100億元回購，姚波表示回購並非常規操作，是反映股價低於公司內涵價值時進行，截至去年底已進行39億元，他指回購計劃進行一年，仍有時間窗口進行，會視乎市場情况推動。此外，公司分紅依據營運利潤決定，會繼續提升。

平保去年新業務價值按年下跌23.%，聯席首席執行官陳心穎表示，該行在代理人渠道改革已經進入第3年，首批經改革的代理，新業務價值有10%的增長，相信可以很快見成效。

除代理人外，陳心穎指該行亦在發展其他渠道，例如在社區配屬專員進行銷售和服務，三個試點的成效不錯，續保率可提升6至25個百分點。另外，該行在私人銀行銷售，有助解決獲客、增員的困難，在該行在產險網絡也有助進入三四線城市，她指平保壽險銀保、電銷、互聯網及其他等創渠道佔壽險新業務價值，已提升至15.1%，按年上升3.8個百分點。

 

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