集團去年推出了6個外部合作夥伴或內部管理的基金項目，基金管理平台Sun Hung Kai Capital Partners亦獲證監發牌，李隽透露，今年仍會積極探索合作夥伴，預計會推出兩個至3個新的基金項目。至於消費金融業務方面，她提到，今年會加強與多個第三方網上平台合作，包括中國銀聯及通聯支付，去年亦已與金融壹賬通推出業務轉介合作項目，會持續探索不同合作機會。

受礙於監管不斷收緊、市場動盪且中美關係緊張，去年集團的投資組合按市值計價的估值由盈轉虧，李隽指出，去年內地監管風暴由教育行業蔓延至科技股、內房股，因此對投資組合作出對應調整，來年亦會繼續關注市場最新發展，相信能同樣就此隨時作出調整。

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