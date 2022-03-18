旗下擁有UA亞洲聯合財務（UAF）的新鴻基公司（0086）融資業務去年強勁反彈，尤其消費金融業務錄得顯著增長，集團司庫及企業發展與投資者關係部主管李隽表示，自2020年新冠疫情爆發以來，本港消費者或潛在客戶對貸款的需求不斷增加，預計今年會維持同樣增長趨勢，集團將保持謹慎態度來審批貸款。被問及UAF上市時間表，李隽稱，集團短期內未有計劃分拆旗下子公司上市，不過會對相關機會維持開放態度。
集團去年推出了6個外部合作夥伴或內部管理的基金項目，基金管理平台Sun Hung Kai Capital Partners亦獲證監發牌，李隽透露，今年仍會積極探索合作夥伴，預計會推出兩個至3個新的基金項目。至於消費金融業務方面，她提到，今年會加強與多個第三方網上平台合作，包括中國銀聯及通聯支付，去年亦已與金融壹賬通推出業務轉介合作項目，會持續探索不同合作機會。
受礙於監管不斷收緊、市場動盪且中美關係緊張，去年集團的投資組合按市值計價的估值由盈轉虧，李隽指出，去年內地監管風暴由教育行業蔓延至科技股、內房股，因此對投資組合作出對應調整，來年亦會繼續關注市場最新發展，相信能同樣就此隨時作出調整。
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