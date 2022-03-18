moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

新鴻基公司指未考慮分拆UA亞洲聯合財務上市

旗下擁有UA亞洲聯合財務（UAF）的新鴻基公司（0086）融資業務去年強勁反彈，尤其消費金融業務錄得顯著增長，集團司庫及企業發展與投資者關係部主管李隽表示，自2020年新冠疫情爆發以來，本港消費者或潛在客戶對貸款的需求不斷增加，預計今年會維持同樣增長趨勢，集團將保持謹慎態度來審批貸款。被問及UAF上市時間表，李隽稱，集團短期內未有計劃分拆旗下子公司上市，不過會對相關機會維持開放態度。

集團去年推出了6個外部合作夥伴或內部管理的基金項目，基金管理平台Sun Hung Kai Capital Partners亦獲證監發牌，李隽透露，今年仍會積極探索合作夥伴，預計會推出兩個至3個新的基金項目。至於消費金融業務方面，她提到，今年會加強與多個第三方網上平台合作，包括中國銀聯及通聯支付，去年亦已與金融壹賬通推出業務轉介合作項目，會持續探索不同合作機會。

受礙於監管不斷收緊、市場動盪且中美關係緊張，去年集團的投資組合按市值計價的估值由盈轉虧，李隽指出，去年內地監管風暴由教育行業蔓延至科技股、內房股，因此對投資組合作出對應調整，來年亦會繼續關注市場最新發展，相信能同樣就此隨時作出調整。

其他報道

AQUILA首日SPAC上市 暫錄17手成交

平保：目前股價被市場低估

據報內地擬要求騰訊 將微信支付納入金融控股公司

中糧家佳康去年純利跌17%至23億人幣 派末期息0.18元

中國利郎去年少賺16% 末期息連特別息共派16仙

李寧：內地疫情爆發致今年初銷售下降 料全年收入可錄達20%高段增長

建滔集團去年多賺1.29倍 息244仙 建滔積層板純利增1.4倍 息120仙

恒指半日跌512點 科指跌5.5% AQUILA成交疏落

內地股市半日走低 滬指險守3200點 創板指跌穿2700點

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升2日 升至0.292%創16個月高

叔叔變舅舅？外媒指俄企申請新商標 擬取締麥當勞

澳洲制裁俄鋁大股東歐柏嘉及前主席Vekselberg 俄鋁升2.2%

習拜今晚會談 美稱涉兩國競爭、俄烏 中稱交換意見未提俄烏

彭博社：從「不惜代價」變為「最小代價」 突顯習近平穩增長要務

美國財政部警告 俄羅斯富人或透過購買高價資產來逃避制裁

滬深三大指數今早低開 人行本周淨投放1900億人幣

恒指低開268點 科指跌2.8% AQUILA上市無成交

復藥獲授權生產輝瑞新冠口服藥

李寧全年純利升136% 勝預期 息45.97分 第四季同店銷售增逾20%