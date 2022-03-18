第五波疫情重創本土經濟，餐飲集團敘福樓（1978）早前宣告因疫情旗下全線食肆停業，事隔約兩周情況稍見好轉，今日公布旗下牛角、温野菜及牛涮鍋等品牌合共10間門店已恢復營業，另有6間門店將於下周恢復營業，相當於集團近一半門店將會復業。
敘福樓表示，德福、東港城及屯門市廣場3間牛角門店現時已恢復營業，另有3間門店將於下周一（21日）恢復營業；牛角Buffet、牛角次男坊各有1間及2間門店已正常營業，另有2間牛角Buffet下周三（23日）復業；溫野菜太古城店已復業；牛涮鍋有2間及1間已復業及將於下周二（22日）復業；以及和平飯店V Walk商場店已恢復營業。
敘福樓主席黃傑龍上月表示，集團旗下全線分店於2月28日起暫停營業，直至上周宣布部分門店開始恢復營業。敘福樓集團旗下餐廳品牌包括牛角、牛角次男坊、牛涮鍋、柳氏家、和平飯店、永華日常等。資料顯示，截至去年6月底止，集團合共經營40間餐廳。
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