彭博社今日發表論市文章，發現習近平用字由「不惜代價」改變到「最小代價」，顯示穩增長成為要務。

王賀勝表示，中國動態清零的做法「路子是對的，效果是好的」，防疫的成本效果比是比較高。堅持動態清零是中國當前務必守住的疫情防線。

王賀勝亦有重申習近平在周四政治局常委會上講話，稱要採取更加有效措施，努力用最小的代價實現最大的防控效果。

王賀勝指出，近期中國本土聚集性疫情，都是境外輸入來源引起的。中國近期新冠疫情輸入壓力明顯增加，新冠病毒OMICRON變異株BA2分支的傳染性增大、隱匿性增強。

中國衛健委醫政醫管局局長焦雅輝：新版新冠肺炎診療方案的修訂是要更加科學精準防控的防控疫情，診療方案調整不意味著防控政策放鬆，而是更精準有針對性。新冠核酸檢測Ct值出院標準調整，是基於實踐研究，且可發揮醫療資源效率。

中國衛健委副主任曾益新介紹稱，中國完成新冠疫苗全程接種人數接近12.4億人，佔總人口的87.85%；完成加強免疫接種逾6.4億人。

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