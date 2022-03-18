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恒生推150個半年銀行工作職位 供前年至今年大學畢業生申請

恒生銀行（0011）公布，將推出青年就業計劃，為2020年至2022年畢業的大學生，設立150個為期半年的銀行工作職位，包括銀行前線營運、後勤工作、資訊科技等，歡迎修讀任何學科的大學畢業生申請，表現優秀的員工將有機會在合約完結後獲繼續聘任。

恒生表示，在計劃下獲聘的青年人將接受不同種類培訓，內容包括金融知識、銀行運作、合規及風險管理等，亦可以運用銀行提供的資源及培訓平台，參與多項免費自學培訓課程。計劃報名日期為3月21日至5月31日，預計首批獲取錄的青年人將於6月中上班。除了一般宣傳推廣渠道外，恒生將透過與聖雅各福群會合作升學及就業資訊渠道，以及該會的就業發展服務推廣計劃，並接受由社工轉介的申請個案。

恒生指，計劃主要目的是為在疫情下遇到就業困難的青年人提供工作機會，讓他們體驗銀行的工作環境、接受培訓，裝備自己以提升競爭力，同時亦能為青年人及其家庭帶來經濟支援 。該行過去多年持續推出多項社區投資計劃，例如去年參與社聯推出的「專業創未來計劃」，以一年任期聘用多名應屆畢業生專責參與和環境、社會及管治相關的工作，他們合約即將屆滿，並獲銀行繼續聘用。

 

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