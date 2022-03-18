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恒指收市跌88點 北水、南水齊流入 三大指數終止4周連跌

大市反彈兩日後，市場關注落實國務院日前言論的情況，恒指反覆向下，終止兩連升，但連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是1月10日。另外，北水、南水齊齊淨流入。一周表現方面，三大指數齊齊終止連跌4周，其中科指按周升幅更是5個月來最大。

恒指今早低開268點，高位升144點，低位跌578點，全日高低波幅724點。

恒指收市跌88點或0.41%，報21412點，成交金額2366億元，較上日減少21.36%；國指跌41點或0.56%，報7366點。恒生科技指數收報4484點，跌1.92%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。建行（0939）、匯控（0005）、平保（2318）貢獻恒指較多。

藍籌39隻升，26隻下跌，1隻無升跌。平保（2318）升4.79%，收報57.95元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌5.39%，收報53.55元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，22隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是百度（9888）收報149.4元，升6.79%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報190.1元，跌8.78%。

恒指續高於10天線(20484.31點)受制於20天線(21702.68點)。科指續高於10天線(4253.98點)受制於20天線(4678.03點)。

北水南下合計淨流入28.24億元，終止單日流出。南水北上合計淨流入84.57億元人民幣，較上日增加57.63%，連續第2日流入，累計流入138.23億元。

一周表現

恒指終止4周連跌，本周累升4.18%或858點，升幅是2月4日後最大，當時收市升幅為4.34%；本周表現最佳的是京東（9618），累升15.44%，其次為美團（3690）及九龍倉置業（1997），分別升13.22%及11.8%。而表現最差的是萬洲（0288），累跌5.88%，其次為聯通（0762）及恒隆地產（0101），分別跌4.18%及4.04%。

國指同樣終止4周連跌，本周累升4.33%或305點，升幅是2月4日後最大，當時收市升幅為4.56%；本周表現最佳的是京東物流（2618），累升26.32%，其次為京東（9618）及百度（9888），分別升15.44%及13.61%。而表現最差的是中國燃氣（0384），累跌12.52%，其次為中芯國際（0981）及信義光能（0968），分別跌5.86%及3.82%。

科指同樣終止4連跌，本周累升5.6%或237點，升幅是2021年10月22日後最大，當時收市升幅為6.89%；本周表現最佳的是明源雲（0909），累升16.31%，其次為京東（9618）及嗶哩嗶哩（9626），分別升15.44%及14.38%。而表現最差的是閱文（0772），累跌13.31%，其次為平安好醫生（1833）及中芯（0981），分別跌7.33%及5.86%。

午後消息股表現

敘福樓（1978）：至下周16店恢復營業，涉牛角溫野菜等。收報0.89元，升8.54%。

新鴻基公司（0086）指未考慮分拆UA亞洲聯合財務上市。收報4.04元，升2.02%。

平保（2318）：目前股價被市場低估。收報57.95元，升4.79%。

據報內地擬要求騰訊（0700）將微信支付納入金融控股公司。收報381元，跌2.31%。

中糧家佳康（1610）去年純利跌17%至23億人幣，派末期息0.18元。收報3.34元，升10.23%。

中國利郎（1234）去年少賺16%，末期息連特別息共派16仙。見52周低3.8元，收報3.88元，跌5.37%。

李寧（2331）：內地疫情爆發致今年初銷售下降，料全年收入可錄達20%高段增長。收報60.6元，跌5.24%。

建滔集團（0148）去年多賺1.29倍，息244仙。收報38.6元，升3.21%。

建滔積層板（1888）純利增1.4倍，息120仙。收報13.28元，升7.62%。

今早及隔晚消息股表現

澳洲制裁俄鋁（0486）大股東歐柏嘉及前主席Vekselberg。收報4.26元，跌4.91%。

復星醫藥（2196）獲授權生產輝瑞新冠口服藥。收報33.7元，升1.2%。

李寧（2331）全年純利升136%至40.11億元人民幣，派末期息45.97分人民幣。收報60.6元，跌5.24%。

多間公司公布業績，績前表現如下，招商銀行（3968）收報61.4元，升1.32%。華潤燃氣（1193）收報28.2元，跌3.42%。國藥控股（1099）收報18元，跌3.43%。堡獅龍（0592）收報0.67元，升15.52%。香港小輪（0050）收報7.14元，升2.29%。美麗華酒店（0071）收報12.52元，升0.16%。

AQUILA（7836）上市，定價10元。收報9.68元，跌3.2%。

平保（2318）純利按年減29%，下半年華夏幸福投資多撇73億人幣。收報57.95元，升4.79%。

載通（0062）去年純利大跌87%至2.45億，九巴車費收入升近兩成。收報12.7元，升2.42%。

中信（0267）、北京金控獲人民銀行批金融控股許可。收報8.69元，升1.05%。

雷蛇（1337）指正考慮引入區塊鏈技術。收報2.36元，跌2.88%。

利亞零售（0831）去年核心多賺22%，恢復派末期息每股5仙。收報0.78元，升6.85%。

長實（1113）去年多賺30%，末期息1.79元，李澤鉅：樓市可持續平穩發展。收報51.75元，升2.37%。

利亞零售（0831）去年多賺22%，恢復派末期息每股5仙。收報0.78元，升6.85%。

中電信（0728）全年多賺24.5%，末期息0.17元。收報3.03元，升2.71%。

長和（0001）去年多賺15%，末期息增9%至1.86元。收報57.1元，升3.82%。

破頂股表現

破頂股包括，東方海外（0316）創上市新高，見249元，收報244.8元，升4.26%；國泰（0293）創52周高，見7.93元，收報7.73元，升2.93%；中信國際電訊（1883）創52周高，見2.9元，收報2.85元，升1.79%。

破底股方面

破底股包括，福森藥業（1652）創上市新低，見0.85元，收報0.91元，跌6.19%；太陽娛樂（8082）創上市新低，見0.05元，收報0.051元，跌13.56%；維信金科（2003）創上市新低，見2.92元，收報3.12元，升4%；陸慶（8052）創上市新低，見0.02元，收報0.023元，跌4.17%；國際娛樂（1009）創上市新低，見0.235元，收報0.25元，跌1.96%；樂普生物（2157）創上市新低，見6.3元，收報6.55元，跌8.01%；BC科技（0863）見52周低5.24元，收報5.24元，跌12.67%；寰亞傳媒（8075）見52周低0.83元，收報0.83元，無升跌；米格國際（1247）見52周低0.305元，收報0.305元，無升跌；江山控股（0295）見52周低0.041元，收報0.048元，升6.67%；中國利郎（1234）見52周低3.8元，收報3.88元，跌5.37%；佳源國際（2768）見52周低1.89元，收報1.89元，跌1.05%；黛麗斯（0333）見52周低0.44元，收報0.44元，無升跌；卓能（0131）見52周低2.25元，收報2.41元，升2.55%；意馬國際（0585）見52周低0.52元，收報0.54元，無升跌；東銀國際（0668）見52周低0.165元，收報0.165元，無升跌；冠忠巴士（0306）見52周低1.5元，收報1.67元，升11.33%；保集健康（1246）見52周低0.151元，收報0.171元，升0.59%；太和控股（0718）見52周低0.071元，收報0.071元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，金輪天地（1232）收報0.163元，升27.34%；三葉草生物（2197）收報7.1元，升18.33%；歌禮製藥（1672）收報5.52元，升17.95%；清晰醫療（1406）收報1.14元，升17.53%；山東墨龍（0568）收報4元，升16.96%；聯康生物（0690）收報0.086元，升16.22%；恒偉集團（8219）收報0.36元，升16.13%；中策（0235）收報0.037元，升15.63%；堡獅龍（0592）收報0.67元，升15.52%；晶苑國際（2232）收報2.84元，升15.45%；和譽（2256）收報4.84元，升15.24%。

下跌異動股，包括，太陽娛樂（8082）創上市新低，見0.05元，收報0.051元，跌13.56%；BC科技（0863）見52周低5.24元，收報5.24元，跌12.67%；港華燃氣（1083）收報4.31元，跌11.32%；雅生活服務（3319）收報13.58元，跌10.89%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.028元，跌9.68%；澳洲成峰高教（1752）收報0.095元，跌9.52%；聯眾（6899）收報0.2元，跌9.09%；嗶哩嗶哩（9626）收報190.1元，跌8.78%；創夢天地（1119）收報4.6元，跌8.55%。

 

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