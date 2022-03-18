大市反彈兩日後，市場關注落實國務院日前言論的情況，恒指反覆向下，終止兩連升，但連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是1月10日。另外，北水、南水齊齊淨流入。一周表現方面，三大指數齊齊終止連跌4周，其中科指按周升幅更是5個月來最大。