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諾輝健康去年虧損擴大至30.9億人幣 不派息

諾輝健康（6606）公布，截至去年12月底止全年業績，虧損擴大至30.85億元（人民幣．下同），2020年虧損7.89億元。每股基本虧損8.15元，不派末期股息。

期內，收入按年大升2.02倍至2.13億元，增幅是由於旗下產品常衛清及噗噗管的收入增加所致。

諾輝健康全日收報21.5港元，升9.03%。

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