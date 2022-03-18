香港總商會（總商會）歡迎政府今天公布的紓困措施，支援企業應對疫情持續帶來的挑戰，從而避免裁員和維持經營。
總商會主席王冬勝表示，「我們歡迎政府推出措施為中小企紓困，相信能協助很多處於水深火熱的企業渡過第五波疫情難關」。
王冬勝指出，「第五波疫情似乎已經見頂，我們期盼旅遊及其他防疫限制能早日放寬，希望這些措施能促進經濟復蘇」。
在新一輪計劃下，企業每名月入低於30,000元的僱員可在5月至7月期間獲發每月8,000元的工資補貼，預料將惠及130萬人。
為協助疫情下失業的人士，「臨時失業支援」計劃將向在去年第四季內最少1個月在港受僱的失業人士發放一筆10,000元的援助金。
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