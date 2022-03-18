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新地：香港內河碼頭已做好準備配合閉環式陸路運輸

新鴻基地產（0016）公布，與和記港口合資持有香港內河碼頭，自2月底開始全力協助援港物資盡快到港，現時內河碼頭處理的物資較過往增加逾三成，每日處理 4,000個貨櫃，當中約三成為種類繁多的抗疫物資，包括醫療物資、方艙醫院預製組件、個人防護裝備、快速抗原測試包、生活必需品等。內河碼頭會繼續因應需求，與航運公司商討增加運輸班次。

新鴻基地產執行董事兼香港內河碼頭董事馮玉麟表示，香港內河碼頭知悉需要協助處理抗疫物資後，馬上作出安排， 騰出約三萬呎地方處理相關貨物，並作緊急優先處理，協助各項物資供應到位，以助香港早日戰勝疫情。

香港內河碼頭亦協助處理付運香港的方艙醫院預製組件，預計3個月內會處理共一萬套預製組件。

除了水陸運輸，香港內河碼頭亦做好準備配合閉環式陸路運輸，措施一旦落實，內河碼頭將會是貨物中轉接駁場之一，內地司機即使與外界零接觸，供港物資亦可直接運送到內河碼頭，再由內河碼頭分發到全港各地，加強物資供應的穩定性。

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