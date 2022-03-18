集團去年收入錄3.29億元，按年增長40%；其中經營酒店收入按年升54%至2.84億元，主要由房租、入住率及餐飲收入增加帶動。值得留意的是，集團旗下6間本地酒店中，有5間自去年1月起按政府規定擔任指定檢疫酒店，同樣為酒店帶來穩定收入。

至於年內投資物業收入錄4231.6萬元，較2020年3949.8萬元增長7%；主要由於集團旗下倫敦Royal Scot Hotel已租予酒店管理公司Travelodge經營，年內租金收入為354.6萬元英鎊。截至去年12月底止，該酒店第三方估值為8850萬元英鎊，估值收益達550萬元英鎊；每年租金上漲與英國零售價格指數掛鉤，該指數目前在2022年1月達到過去30年以來最高點的5.5%， 預計將進一步增加。

華大酒店今日收報0.112元，無升跌。

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