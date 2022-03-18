潤燃（1193）公布，全年純利增加24.15%至63.95億元，末期息1.27元。營業額升39.94%，至781.75億元。
期內，燃氣總銷量升17.43%，至340.82億立方米，其中工業銷氣量錄得182.12億立方米，增長22.5%，佔集團銷氣量的53.4%；商業銷氣量錄得68.51億立方米，增長18.1%，佔集團銷氣量的20.1%；而居民銷氣量則增長9.5%至76.54億立方米，佔集團銷氣量的22.5%。
新接駁住宅客戶總數增15.43%，至352萬戶。新開發工商業用戶3.90萬戶。
期內，集團在中國運營的城市燃氣項目平均氣化率由2020年末的52.4%上升至55.0%。
2021年集團和成員公司層面新增簽約項目11個，註冊項目23個，增加特許經營區域2.4萬平方公里，新增區域GDP3.8萬億人民幣，潛在銷氣量67.0億方，重點項目涵蓋2個直轄市及多個地級市。
截至去年底，集團層面註冊城市燃氣項目數達到266個。
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