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上季信用卡交易量微升0.1% 儲值支付工具升4.6%

金管局發布上季本港支付卡數據，期內在市面流通的信用卡總數為1905萬張，按季跌0.7%，按年跌1.6%。信用卡總交易量為2.33億宗，按季增加0.1%，按年增加4.7%。信用卡交易總額為1983億元，按季升11.8%，按年升17.1%。交易總額當中，1635億元 （82.5%） 為香港消費，249億元 （12.6%）為海外消費，99億元 （5.0%）為現金貸款。金管局表示，信用卡交易量及金額（包括零售銷售及現金貸款）容易受季節因素及整體經濟環境影響，走勢較為波動。

扣帳卡方面，涉及零售銷售及支付帳單的扣帳卡總交易量按季增加1.9%至4443萬宗，按年增14.2%，總額則按季增加7.8%至776億元，按年則跌0.8%。

另外，在各電子錢包及八達通方面，使用中的儲值支付工具帳戶總數為6642萬個，按季升1.3%，按年升3.9%。儲值金額及工具按金總額為155億港元，按季升5.9%，按年升14%，儲值支付工具總交易量約為17億宗，按季升4.6%，按年升17.9%，而總交易金額為805億元，按季升10.0%，按年升32.6%。總交易金額當中，424億元為銷售點消費支付，254億元為網上消費支付，127億元為個人對個人轉帳。

 

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