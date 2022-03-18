扣帳卡方面，涉及零售銷售及支付帳單的扣帳卡總交易量按季增加1.9%至4443萬宗，按年增14.2%，總額則按季增加7.8%至776億元，按年則跌0.8%。

另外，在各電子錢包及八達通方面，使用中的儲值支付工具帳戶總數為6642萬個，按季升1.3%，按年升3.9%。儲值金額及工具按金總額為155億港元，按季升5.9%，按年升14%，儲值支付工具總交易量約為17億宗，按季升4.6%，按年升17.9%，而總交易金額為805億元，按季升10.0%，按年升32.6%。總交易金額當中，424億元為銷售點消費支付，254億元為網上消費支付，127億元為個人對個人轉帳。

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