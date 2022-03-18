為防範國內外債風險，《路透》引述三位消息人士報道，近期外管局要求各地加強境外發債事前監管，部分地方外管局因此強化了轄區內部分城投企業美元債發行的事前備案要求。
一位消息人士表示，大方向的政策沒有變，外管局只是在事前備案方面提出了更高的要求，一事一議，包括會提前審核資金用途，資質好的城投問題應該不大。消息人士指，「現在談新增(美元債發行)的話，難度肯定比較大，原則只能藉新還舊。」
另一消息人士指出，這可能是為了防範部分經濟欠發達地區弱資質城投的舉債衝動，防止出現區域性的地方融資平颱風險。
惟外管局回復查詢時否認現行監管政策有所收緊。外管局表示，城投企業境外發債相關外匯管理政策沒有變化，繼續按現行規定執行。
其他報道
總商會歡迎工資補貼措施 王冬勝：期盼旅遊及其他防疫限制能早日放寬
王冠一「2022黃金、罐頭、鎖」視像研討會
日期：2022年3月22日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
售價：HK$450
「王冠一Patreon平台」及王道財經會員優惠價：$400
立即參加：https://link.mingpao.com/72740.htm
截止日期：2022年3月21日(星期一)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*視像研討會一經報名將不設退款及免費重溫服務
合辦：明報財經 及 王道財經