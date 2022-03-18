一位消息人士表示，大方向的政策沒有變，外管局只是在事前備案方面提出了更高的要求，一事一議，包括會提前審核資金用途，資質好的城投問題應該不大。消息人士指，「現在談新增(美元債發行)的話，難度肯定比較大，原則只能藉新還舊。」

另一消息人士指出，這可能是為了防範部分經濟欠發達地區弱資質城投的舉債衝動，防止出現區域性的地方融資平颱風險。

惟外管局回復查詢時否認現行監管政策有所收緊。外管局表示，城投企業境外發債相關外匯管理政策沒有變化，繼續按現行規定執行。

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