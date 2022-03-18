意見提出支持浙江符合條件的銀行、非銀行支付機構為境外個人提供境內移動支付服務；支持符合條件的地區開展數字人民幣試點。

優化浙江對保障性租賃住房的金融支持，在住房租賃擔保債券、住房公積金貸款資產證券化等方面先行先試，將符合條件的保障性租賃住房建設項目納入地方政府專項債券支持範圍。

支持符合條件的商業銀行在浙江發起設立理財子公司發揮金融在第三次分配中的作用，大力發展慈善信託探索開展本外幣一體化資金池業務，支持符合條件的跨國企業集團在境內外成員之間開展本外幣資金一體化運營，放寬購結匯、資金使用等限制。

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