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新奧去年多賺23.5%至77.55億人幣勝預期 末期息2.11元

新奧能源（2688）收市後公布，去年公司擁有人應佔溢利77.55億元（人民幣，下同），勝市場預期的71億元，按年增加23.5%。末期股息每股2.11港元，全年總股息2.7港元，按年增加11.6%。

截至去年底，新奧天然氣總銷售量331億立方米，按年增長12%。當中，零售氣量按年增長15.1%至252.69立方米，帶動天然氣零售業務收入上升21.6%至492.47億元。惟下半年受國際形勢、需求增長等導致天然氣供應出現缺口及價格攀升，加上公司持續加大安全投入等因素影響，因而年內零售天然氣業務之毛利下降5%至61.64億元。綜合能源業務收入78.05億元，按年增加54.8%。毛利13.65億元，按年增加51.2%。

年內，新開發天然氣家庭用戶262.2萬，按年增加14.3%。工商業用戶有25,331個地點，按年下跌10.7%。工商業用戶已裝置日設計供氣量2103.6萬立方米，按年增加23.2%。集團銷售予工商業用戶的天然氣量達199億立方米，按年增加17.9%，佔零售銷氣量78.8%。

新奧共有31個泛能項目完成建設並投入運營，累計已投運泛能項目達150 個，帶來冷、熱、電、蒸氣等總共190.65億千瓦時的綜合能源銷售量，按年增長58.3%。另有在建泛能項目42 個，當在建及已投運項目全部達產後，綜合能源需求量可達360億千瓦時。

新奧今天收報98.95元，跌4.5%。

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