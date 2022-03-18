持續經營業務收益錄11.64億元。其中香港及澳門業務收益錄6.81億元，中國收益錄3.63億元，新加坡收益錄1.2億元。

港澳業務方面，期內直接管理店舖的同店銷售額下跌17%，同店毛利則下跌17%，淨零售樓面總面積減少至69,800平方呎，每平方呎銷售額為4800元，直接管理店舖數目為26間。

內地方面，同店銷售額下跌19%，同店毛利則錄得17%跌幅，每平方呎銷售額為1400元，而淨零售樓面總面積增加15%至162,200平方呎，直接管理店舖總數為119間。

在第五波新型冠狀病毒疫情下，集團指，儘管營商環境充滿 挑戰，但個別業主仍不肯提供合理的租金寬減給店舖。集團提到，已開始於中國大陸建立新的分銷渠道，開設新品牌 「bossini.X」的店舖，展現堡獅龍的新形象和新個性。展望未來，於中國的網絡擴張策略將主要透過於各省市合適的購物中心及分銷渠道開設直接管理和特許經營店舖。

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