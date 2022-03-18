張國榮又表示，今年將增加在泰國興建廠房，去年國內7月及8月的碳中和等措施，廠房需限電停產，令集團感到震驚，經考量後決定再尋找工業國，集團本身在泰國有廠房，加上當地有產品進出口免稅政策，決定今年在當地加建兩間廠房。

問及俄烏戰爭引起燃料成本上升對生產成本的影響，張國榮稱，今年天然氣價格大幅上升，公司於過去幾年在節能減排方面進行技術改良，以一間廠房為例，以前需要每天約30噸天然氣，現時只需10噸。張國榮又稱，能源價格上升，始終具有一定成本壓力。

談及內房方面，建滔集團執行董事張家成表示，去年不少內房陷入財困，亦曾有內房前來詢問併購事宜，但待查閱對方借貨表現後，認為借貸「好深」，為避免風險，集團未有收購任何公司。張家成又表示，今年的賣樓目標為25億元至26億元人民幣。張國榮則表示，集團在地產行業逾十年，「不求做大，只求做穩」。

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