有傳港府擬於三月底展開全民強檢，銀行公會主席禤惠儀出席例會後見記者表示，該會一直與政府和監管機構保持溝通，討論持續業務運作下不同的應變措施，現處於溝通互動階段。她續指，目前向業界收集意見，特別關注分行安排、產品如按揭成交等，金管局亦樂意聽取意見，有待政府盡快公布具體詳情。她提到，現時疫情走勢主導本地經濟發展，期望疫情在強檢等防疫措施實施後可及早控制好，以致本地經濟在下半年反彈。
本港嚴厲的隔離政策一直被垢病，禤惠儀坦言，業界目前出現嚴重的人才流失問題，不少海外人才未能來港工作，加上疫情至今逾兩年，本來在港工作的外國人亦有意回國探親等，情況異常迫切，亦阻礙香港與國際接軌，期望本地疫情盡快變得穩定，港府在抗疫、挽留人才和經濟發展之間取得更良好的平衡。
聯儲局日前一如預期加息，港元拆息普遍向上，禤惠儀表示，在聯繫匯率下香港跟隨美國加息情況會發生，而近期港元拆息上升主要原因除了美國加息外，亦反映季結需要。她續指，現時本地資金充裕，銀行結餘錄得3000億元 ，認為港元跟隨加息會有滯後情況，亦未看到最優惠利率或按揭息率有上升壓力。她又提到，第五波疫情下經濟受影響，銀行壞帳情況有機會上升，不過目前壞帳率相當低，相信存在緩衝地帶，確保資產質素維持健康水平。
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