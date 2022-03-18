本港嚴厲的隔離政策一直被垢病，禤惠儀坦言，業界目前出現嚴重的人才流失問題，不少海外人才未能來港工作，加上疫情至今逾兩年，本來在港工作的外國人亦有意回國探親等，情況異常迫切，亦阻礙香港與國際接軌，期望本地疫情盡快變得穩定，港府在抗疫、挽留人才和經濟發展之間取得更良好的平衡。

聯儲局日前一如預期加息，港元拆息普遍向上，禤惠儀表示，在聯繫匯率下香港跟隨美國加息情況會發生，而近期港元拆息上升主要原因除了美國加息外，亦反映季結需要。她續指，現時本地資金充裕，銀行結餘錄得3000億元 ，認為港元跟隨加息會有滯後情況，亦未看到最優惠利率或按揭息率有上升壓力。她又提到，第五波疫情下經濟受影響，銀行壞帳情況有機會上升，不過目前壞帳率相當低，相信存在緩衝地帶，確保資產質素維持健康水平。

其他報道

人行等要求金融撐浙江搞共同富裕示範區 重申防止資本無序擴張

新奧去年多賺23.5%至77.55億人幣勝預期 末期息2.11元

麗新發展料中期虧損大幅收窄

Meta涉加密貨幣詐騙廣告遭澳洲起訴

傳收緊境外發債監管 外匯局否認

上季信用卡交易量微升0.1% 儲值支付工具升4.6%

潤燃全年多賺24.1% 息1.27元

華大酒店去年虧轉盈 賺6600萬元 酒店收入急升54%

中證監：研究推動保障性租賃住房REITs試點工作

新地：香港內河碼頭已做好準備配合閉環式陸路運輸

登輝控股去年多賺2.2% 派息16仙

總商會歡迎工資補貼措施 王冬勝：期盼旅遊及其他防疫限制能早日放寬

IFR：中電信計劃分拆公有雲業務上市

諾輝健康去年虧損擴大至30.9億人幣 不派息

恒指收市跌88點 北水、南水齊流入 三大指數終止4周連跌

衛健委王賀勝：動態清零成本最低 不能將經濟影響歸咎防控措施

恒生推150個半年銀行工作職位 供前年至今年大學畢業生申請

瑞士秘密銀行據報估計持俄羅斯客戶2130億美元海外資金