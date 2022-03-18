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招行按年多賺23%末期息增派兩成 不良貸款率跌穿1%

招商銀行（3968）公布全年業績，純利按年上升23.2%1199.22億元（人民幣，下同）。營業淨收入按年上升14.17%至3314.07億元，稅前利潤按年上升21.02%至1481.73億元。成本收入比按年減少0.22個百分點，至33.11%，為2015年以來首次。每股股息派1.522元，按年多派21.46%。

招行去年淨利息收入按年上升10.21%至2039.19億元，主要由貸款和墊款總額增加帶動，截至去年底按年上升10.76%至5.57萬億元，淨利息收益率按年則減0.01個百分點至2.48厘。貸款和墊款的平均收益率按年減0.22個百分點，至4.67厘，而客戶存款利息的平均成本率，則按年跌0.14個百分點至1.41厘。不過單計去年第四季，淨息差為2.48厘，則較第三季上升0.01厘。

淨手續費及佣金收入按年上升18.82%，至944.47億元，當中最主要的財富管理手續費及佣金按年增29%至358.41億元。

招行不良貸款率跌穿1%，為2013年以來首次，按年減少0.16個百分點至0.91%。減值損失按年上升2.05%，至663.55億元。受個別發展前景差的中小企業、高負債房地產企業風險暴露影響，房地產業不良貸款按年上升1.11個百分點至1.41%，不過貸款佔比按降0.56個百分點至7.21%。不良貸款總額508.62億元，較去年底減少27.53億元；撥備覆蓋率483.87%，較上年末上升46.19個百分點。