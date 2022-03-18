文章日期：2022年3月18日 19:32
遠洋服務（6677）公布截至去年12月底止全年業績，純利4.39億元（人民幣．下同）按年增長70.4%，每股盈利0.37元，派末期股息9.3分（折合每股11.4港仙）。
期內，收入增長46.57%至29.66億元。
遠洋服務全日收報3.68港元，跌0.27%。
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