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海通國際發盈警 料去年純利按年跌約85%

海通國際（0665）發盈利警告，預計截至去年12月底止年度的純利按年減少85%，即純利約為3億元。公司表示，預計純利減少，主要由於其持有的若干投資基金淨值受去年第四季市場波動影響而下降，同時其核心業務分部的佣金及手續費收入增加。