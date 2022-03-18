期內，收入增長15.63%至13億元，收入增長主要由於，集團在兩間久光店舖的營銷策略成功帶動銷售，尤其是在去年上半年，加上新上海久光中心自去年11月底起的貢獻所致。銷售所得款總額增長17.3%至34.83億元。

利福中國全日收報0.9港元，跌1.1%。

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