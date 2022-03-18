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中國宏橋去年多賺53% 末期息60仙按年增20%

中國宏橋（1378）公布，截至去年12月底止全年業績，純利160.73億元（人民幣．下同），按年增長53.14%，每股基本盈利1.772元，派末期股息60港仙，按年增加20%，若連同中期股息45港仙，2021年度累計派息1.05港元，較2020年度派息65仙，增加約61.5%。

期內，收入增長32.91%至1144.91億元，主要是由於年內集團鋁合金產品的售價較去年同期大幅上升，及氧化鋁產品銷量和銷售價格齊升，氧化鋁產品收入相應增加所致。當中包括，鋁合金產品收入增長33.29%至843.13億元，約佔集團總收入約73.7%；氧化鋁產品收入增長25.8%至169.67億元，約佔總收入約14.8%；鋁合金加工產品收入增長42.62%至125.24億元，佔總收入10.9%。去年產品整體毛利率按年上升4.1個百分點至26.6%。

按地區收入劃分，中國業務佔集團收入最大比重，其收入增長33.45%至1098.84億元；北美業務收入大增1.19倍至12.19億元；印度業務增長24.62%至10.46億元。

集團去年鋁合金產品產量和鋁合金加工產品產量分別為563.3萬噸和67.2萬噸，按年略有增長。年內，鋁合金產品銷量約505.2萬噸，按年基本持平，鋁合金產品平均銷售價按年上升33.5%至每噸16689元；鋁合金加工產品銷量65.7萬噸，增加9.2%；氧化鋁產品銷量716.3萬噸，增加6.4%。

中國宏橋今日股價低開後回升，午後升幅擴大，全日收報10.08港元，升5.11%。