集團收入去年增長17.25%至2.44億元，主要由於船廠收益增加所致。去年集團商舖毛租金收入約1.06億元。於去年，「城中匯」商舖已全部租出。「亮賢居」及「嘉賢居」商舖出租率分別97%及89%。「港灣豪庭」及 「逸峯廣場」出租率分別為84%及99%。

集團與帝國集團各佔五成股權的「帝御」合營發展項目，第一期「帝御•金灣」、第二期「帝御•星濤」以及第三期「帝御•嵐天」 開售至今，已售出1745伙住宅單位，佔總數約98%，銷售金額合共約86億元，即每平方呎實用樓面面積平均售價超過1.54萬元，預期將於今年中分批交付買家使用，交樓後物業銷售收益將會獲得確認。

去年渡輪、船廠及相關業務錄得860萬元溢利，相對2020年則虧損約1790萬元，業績改善主要由於船廠業務收入增加及政府資助渡輪業務的部分維修及保養費用所致。 證券投資錄得虧損80萬元，虧損主要由於部份金融資產之公允價值於年內變動所致。

香港小輪已計劃於今年中在尖沙咀開設1萬多平方呎樓面面積的醫美診所和高端美容服務中心，提供塑型緊緻提升、美白抗衰老、皮膚改善及體型管理等服務，預計年內有關投資金額為4000萬元，並預告未來幾年將再投入數倍的投資金額。