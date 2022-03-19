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美股三指數連升 收復50天線 科技股急升

昨晚為今年首個「四巫日」，隔晚美股三大指數先跌後回，更同時收復50天平均線，為今年1月以來首次。道指收報34754點，微升0.8%；納指收升2.1%，報13893點；標指報4463點，升1.2%。

總結全周，三大指數也見2020年11月以來最好的單周表現，道指升5.5%，納指和標指分別升6.1%和8.1%。

科技股受捧，「FAANG」全線皆升。Meta（美：FB）升4.2%，亞馬遜（美：AMZN）升2.6%，蘋果（美：AAPL）升2.1%，Netflix（美：NFLX）2.5%，Google母企Alphabet（美：GOOGL）升1.7%；特斯拉（Tesla）（美：TSLA）也升3.9%。

中國國家主席習近平昨晚與美國總統拜登視像通話，市場預計中美關係有望緩和，中概股急漲。追蹤一籃子中概股的「納斯達克金龍中國指數」升7.5%，報7416點。富途（美：FUTU）升16.5%，嗶哩嗶哩（美：BILI）升15.6%，小鵬（美：XPEV）和理想（美：LI）分別升15.2%和12.3%。

ADR港股比例指數報22016點，升2.74%。科技股「ATM」反彈，美團（3690）ADR較港股升7.96%，折合報165.5港元。阿里巴巴（9988）ADR較港股升7.71%，騰訊（0700）ADR較港股升6.18%。恒指夜期升3.2%，報22110點，高水698點。