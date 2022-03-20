財政司長陳茂波發表網誌指，受科技股股價回調、烏克蘭地緣政治局勢緊張、加息陰霾及對新冠病毒疫情的憂慮等等所影響，港股上周曾一度隨外圍股市急跌；其後在國務院副總理劉鶴主持國務院金融穩定發展委員會專題會議後，市場信心回穩，港股亦反彈。大市上周極為波動之際，交易價差沒有顯著跳躍或增加、沽空金額雖有增加，但市場上的總淡倉佔總市值比率仍為1.3%，與長期平均水準相約、衍生工具持倉亦沒有過度匯集或累積的情況。即使市場下跌，亦未見出現資金外流，券商的財務狀況亦足以應對市場風險。
他強調，當局一直密切監察市場變化，確保各板塊市場運作有序、交收結算暢順、沒有出現可能嚴重影響金融穩定的不尋常行為，以及不存在系統性風險。
陳茂波又提及，按目前形勢來看，首季經濟無可避免陷入負增長，失業率仍會進一步迅速惡化。踏入第二季，主導經濟的關鍵仍然是控疫防疫的進度與成效。
政府將保持堅定的執行力，同時統籌並兼顧好疫情防控和社會及經濟狀況，採取更加有效措施，最大程度減少疫情對社會及經濟的影響。在穩住經濟方面，當局自第五波疫情以來「前後護航」，冀發揮更大力量以穩住企業，特別為佔香港企業總數98%、聘用了私營市場45%勞動力的中小企，提供稅費減免、優化「中小企融資擔保計劃」下的「百分百擔保特惠貸款」、推出新一輪的保就業計劃等支援措施；穩住中小企同時穩住經濟元氣和韌性，更重要的是穩住就業。