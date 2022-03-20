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【專欄】張宗永：烏克蘭危機 中國應如何落山

執筆時，國家主席習近平剛剛和美國總統拜登舉行視像會議。這些由幕僚預先安排了很久的會議，一般都沒有什麼新意，這次會議台灣和烏克蘭問題都在議程內。前者中共有明顯的底線，後者局勢仍在發展中，往下去有很多變局。

美國政府一直說：希望中國政府站對邊。我國外交部慣例的戰狼式回應是：站錯邊的是美國。烏克蘭局勢按目前最新情况，最終有可能俄方會停火，條件是烏克蘭答應永不加入北約和非軍事化。事情演變除了軍事之外，還有幾條主線。

首先是政治制度的角力。普京會否因為這次軍事上的失利而導致個人政治生涯的隕歿？甚至導致強人政治在世界舞台上失去魅力，釀成二十一世紀的「蘇東波事件」，甚至影響中國的管治模式。原本習主席的算盤是經濟上讓你賺一點甜頭沒相干，政治上你不要管我。但很明顯，今天中美交惡，已經是意識形態上角力，美國不會甘願讓一個專制政權在世界舞台上和她平分秋色。（大家已經很久沒有聽到美國就貿易赤字發聲，要求中國多買美貨。）烏克蘭事件令美國有機會站在道德高位，向中國叫板，逼中國二選一。

中美交惡已成意識形態角力

其次是經濟。烏俄戰場上縱使停戰，西方的經濟制裁會否完全撤銷呢？只要某程度的禁運仍在，中國便有角色扮演。今次西方對俄國使出的經濟殺手鐧，非常慘烈。我估計這次事件之後，就算經濟解禁，心懷異心的第三世界國家肯定會買保險，增加使用人民幣和跟中國的貿易。最新消息傳來，沙特阿拉伯準備將部分售華石油以人民幣結算。

最後，烏克蘭局勢的發展會如何影響中國大陸與台灣關係呢？戰爭初發時，大陸小粉紅看到的是西方決不出兵，事情發展下去，大家看到的是俄國速戰速決的算盤打不響；再看深一點，西方經濟制裁這核彈不是紙老虎，攻台的代價需要重新估計。中國的經濟體積龐大，全球居二，是俄國的10倍。但中國是一個天然資源相對貧乏的國家，縱使我們放棄出口貿易，單靠內循環，我們對原材料和農產品進口的依賴不會短時間改變。攻台的後遺症，儘管是背負民族大義的領導人也要三思。

俄侵烏代價大 攻台需三思

俄國侵烏令中國在世界政治舞台上，多了很多難題，亦隱藏了機會。面對美國的咄咄逼人，中方的最佳回應是虛與委蛇。難處是中國外交部的發言，有兩個截然不同的聽眾，一個是西方政府和輿論，另一個是沉醉在大國崛起夢的老百姓。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[張宗永 翼之聯想]