公司董事會將於3月31日舉行會議，以審閱及批准刊發未經審核年度業績。

羅兵咸永道在其辭任函中指出：(i)針對銀行回覆的詢證函中所述集團的個別銀行存款抵押，集團管理層須作出進一步澄清；(ii)所要求資料的提供及銀行確認函的收發工作落後於計劃；及(iii)鑒於上述原因，羅兵咸永道無法於協定時間表內就集團截至2021年12月31日止年度的年度業績完成全部審核工作。

公司指，由於中國近期爆發新型冠狀病毒病(COVID-19)疫情，集團的財務匯報及審核程序受到了不利影響，且集團與羅兵咸永道未能就集團截至2021年12月31日止年度的年度業績審核工作的審核費用總額協商並達成一致，亦未能就完成有關審核工作制定雙方同意的時間表。

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