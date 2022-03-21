個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升6.16%，折合報404.48元；阿里巴巴（9988）升7.69%，折合報105.91元；美團（3690）升7.94%，折合報165.47元；匯控（0005）升1.07%，折合報51.95元；建行（0939）升0.87%，折合報5.77元。

道期現跌0.137%；標期現跌0.02%；納期現跌0.11%。日股休市，韓股現跌0.07%，澳股現升0.36%。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括中華煤氣（0003）、華置（0127）、歌禮製藥（1672）、丘鈦（1478）等。

融信中國（3301）：核數師辭任，延遲刊發經審核年度業績。

俄鋁（0486）：澳洲禁入口俄羅斯氧化鋁、鋁礦石、鋁土礦。

港府據報擬取消美英9國禁飛令，抵港人士隔離期減至7日。留意國泰（0293）。

中石化煉化（2386）少賺10%，末期息增派19%。

金斯瑞（1548）去年虧損擴大至27億，不派息。

UJU（1948）料去年純利按年大增6成。

盈富基金（2800）或更換管理人，內媒︰一周內公布，恒生南方競逐(2022年3。

香港小輪（0050）去年多賺逾3.4倍，投資4000萬進軍醫美市場。

紫金礦業（2899）去年淨利潤大增1.4倍，息20分人幣。

中國宏橋（1378）中國宏橋（1378）。

利福中國（2136）去年少賺32.6%，不派息。

海通國際（0665）發盈警，料去年純利按年跌約85%。

遠洋服務（6677）去年多賺70%，息9.3分人幣。

麗新製衣（0191）料中期虧損收窄至少五成。

招商銀行（3968）按年多賺23%末期息增派兩成，不良貸款率跌穿1%。

鳳凰衛視（2008）去年虧損收窄至4.6億，不派息。

金利來（0533）去年多賺49%，息7仙。

新奧（2688）去年多賺23.5%至77.55億人幣勝預期，末期息2.11元。

堡獅龍（0592）18個月虧損略收窄至3.4億元，不派末期息。

麗新發展（0488）料中期虧損大幅收窄。

潤燃（1193）全年多賺24.1%，息1.27元。

華大酒店（0201）去年虧轉盈，賺6600萬元，酒店收入急升54%。

登輝控股（1692）去年多賺2.2%，派息16仙。

IFR：中電信（0728）計劃分拆公有雲業務上市。

諾輝健康（6606）去年虧損擴大至30.9億人幣，不派息。

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