moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

華融發盈喜 虧轉盈 賺3.7億人民幣

華融（2799）發盈喜，料去年虧轉盈，賺3.7億元人民幣(下同)，去年同期蝕1029.03億元。

公司指，轉盈主因不良債權資產業務主動調整經營策略，加大資產盤活和現金回收，繼續保持了穩定的收入貢獻。收購處置類業務加快周轉，已實現收入按年增長。收購重組類業務資產規模和收入穩中有降。市場化債轉股等股權類業務優化資產佈局，公允價值隨資本市場同步上升，部分權益類投資業務收入按年增長。

以及，2020年度集團對存量風險資產進行全面審視、評估及減值測試，當期確認了大額公允價值變動損失、信用減值損失和其他資產減值損失，對當年經營業績造成了非常重大的影響。本年度無該等因素影響。

 

其他報道

港股ADR升600點 夜期高水698點 美期跌亞股個別發展

融信中國：核數師辭任 延遲刊發經審核年度業績

俄鋁：澳洲禁入口俄羅斯氧化鋁、鋁礦石、鋁土礦

港府據報擬取消美英9國禁飛令 抵港人士隔離期減至7日

 

王冠一「2022黃金、罐頭、鎖」視像研討會 

日期：2022年3月22日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

售價：HK$450

「王冠一Patreon平台」及王道財經會員優惠價：$400

立即參加：https://link.mingpao.com/72740.htm

截止日期：2022年3月21日(星期一)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*視像研討會一經報名將不設退款及免費重溫服務

合辦：明報財經 及 王道財經