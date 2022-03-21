公司指，轉盈主因不良債權資產業務主動調整經營策略，加大資產盤活和現金回收，繼續保持了穩定的收入貢獻。收購處置類業務加快周轉，已實現收入按年增長。收購重組類業務資產規模和收入穩中有降。市場化債轉股等股權類業務優化資產佈局，公允價值隨資本市場同步上升，部分權益類投資業務收入按年增長。

以及，2020年度集團對存量風險資產進行全面審視、評估及減值測試，當期確認了大額公允價值變動損失、信用減值損失和其他資產減值損失，對當年經營業績造成了非常重大的影響。本年度無該等因素影響。

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