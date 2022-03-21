moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指高開410點 恒指科指升穿20天線 阿里升6.56%

恒指今早高開410點或1.92%，報21823點，成交金額52億元；國指今早高開162點或2.22%，報7529點。恒生科技指數開市報4631點，升3.27%。

藍籌60隻升，4隻下跌，2隻無升跌。阿里巴巴（9988）升6.56%，報104.8元，是升幅最大的藍籌，新世界發展（0017）跌1.27%，報31元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報211元，升10.99%；跌幅最大的是百度（9888）開市報146.2元，跌2.14%。

恒指升穿20天線(21585.33點)。科指升穿20天線(4643.23點)。

多間公司公布業績，績前表現如下，中華煤氣（0003）開市報11.6元，升1.4%。華置（0127）無成交，報2.34元。歌禮製藥（1672）開市報5.65元，升2.36%。丘鈦（1478）無成交，報6.33元。

融信中國（3301）：核數師辭任，延遲刊發經審核年度業績。開市報2.45元，無升跌。

俄鋁（0486）：澳洲禁入口俄羅斯氧化鋁、鋁礦石、鋁土礦。開市報4.12元，跌3.29%。

港府據報擬取消美英9國禁飛令，抵港人士隔離期減至7日。留意國泰（0293）。開市報7.88元，升1.94%。

中石化煉化（2386）少賺10%，末期息增派19%。開市報3.61元，升0.56%。

金斯瑞（1548）去年虧損擴大至27億，不派息。開市報25.4元，升3.67%。

UJU（1948）料去年純利按年大增6成。無成交，報5.78元。

盈富基金（2800）或更換管理人，內媒︰一周內公布，恒生南方競逐(2022年3。開市報22元，升1.57%。

香港小輪（0050）去年多賺逾3.4倍，投資4000萬進軍醫美市場。開市報7.5元，升5.04%。

紫金礦業（2899）去年淨利潤大增1.4倍，息20分人幣。開市報11.2元，無升跌。

中國宏橋（1378）中國宏橋（1378）。開市報10.08元，無升跌。

利福中國（2136）去年少賺32.6%，不派息。無成交，報0.9元。

海通國際（0665）發盈警，料去年純利按年跌約85%。開市報1.56元，跌7.14%。

遠洋服務（6677）去年多賺70%，息9.3分人幣。開市報3.73元，升1.36%。

麗新製衣（0191）料中期虧損收窄至少五成。無成交，報3.53元。

招商銀行（3968）按年多賺23%末期息增派兩成，不良貸款率跌穿1%。開市報61.6元，升0.33%。

鳳凰衛視（2008）去年虧損收窄至4.6億，不派息。無成交，報0.365元。

金利來（0533）去年多賺49%，息7仙。開市報1.55元，無升跌。

新奧（2688）去年多賺23.5%至77.55億人幣勝預期，末期息2.11元。開市報110.5元，升11.67%。

堡獅龍（0592）18個月虧損略收窄至3.4億元，不派末期息。無成交，報0.67元。

麗新發展（0488）料中期虧損大幅收窄。無成交，報3.62元。

潤燃（1193）全年多賺24.1%，息1.27元。開市報31.05元，升10.11%。

華大酒店（0201）去年虧轉盈，賺6600萬元，酒店收入急升54%。無成交，報0.112元。

登輝控股（1692）去年多賺2.2%，派息16仙。無成交，報2.05元。

IFR：中電信（0728）計劃分拆公有雲業務上市。開市報3.05元，升0.66%。

諾輝健康（6606）去年虧損擴大至30.9億人幣，不派息。開市報20.9元，跌2.79%。

異動股

上升異動股，包括，康德萊醫械（1501）開市報13.48元，升14.82%；新奧能源（2688）開市報110.5元，升11.67%；嗶哩嗶哩（9626）開市報211元，升10.99%；新東方（9901）開市報9.7元，升10.86%；華潤燃氣（1193）開市報31.05元，升10.11%；雅迪（1585）開市報10.8元，升9.42%；心動公司（2400）開市報26.25元，升9.15%；小鵬汽車（9868）開市報111.4元，升8.58%。

下跌異動股，包括，易居企業（2048）開市報0.98元，跌14.78%；海通國際（0665）開市報1.56元，跌7.14%；海昌海洋公園（2255）開市報3元，跌3.85%；俄鋁（0486）開市報4.12元，跌3.29%；諾輝健康（6606）開市報20.9元，跌2.79%；新創建（0659）開市報7.43元，跌2.37%；百度（9888）開市報146.2元，跌2.14%；和鉑醫藥（2142）開市報3.82元，跌2.05%；德林國際（1126）見52周低2.01元，開市報2.01元，跌1.95%；宏光（6908）開市報5.01元，跌1.57%。

 

其他報道

恒大、恒汽、恒大物業齊停牌

華融發盈喜 虧轉盈 賺3.7億人民幣

港股ADR升600點 夜期高水698點 美期跌亞股個別發展

融信中國：核數師辭任 延遲刊發經審核年度業績

俄鋁：澳洲禁入口俄羅斯氧化鋁、鋁礦石、鋁土礦

港府據報擬取消美英9國禁飛令 抵港人士隔離期減至7日

 

王冠一「2022黃金、罐頭、鎖」視像研討會 

日期：2022年3月22日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

售價：HK$450

「王冠一Patreon平台」及王道財經會員優惠價：$400

立即參加：https://link.mingpao.com/72740.htm

截止日期：2022年3月21日(星期一)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*視像研討會一經報名將不設退款及免費重溫服務

合辦：明報財經 及 王道財經