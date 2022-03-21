恒指今早高開410點或1.92%，報21823點，成交金額52億元；國指今早高開162點或2.22%，報7529點。恒生科技指數開市報4631點，升3.27%。
藍籌60隻升，4隻下跌，2隻無升跌。阿里巴巴（9988）升6.56%，報104.8元，是升幅最大的藍籌，新世界發展（0017）跌1.27%，報31元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報211元，升10.99%；跌幅最大的是百度（9888）開市報146.2元，跌2.14%。
恒指升穿20天線(21585.33點)。科指升穿20天線(4643.23點)。
多間公司公布業績，績前表現如下，中華煤氣（0003）開市報11.6元，升1.4%。華置（0127）無成交，報2.34元。歌禮製藥（1672）開市報5.65元，升2.36%。丘鈦（1478）無成交，報6.33元。
融信中國（3301）：核數師辭任，延遲刊發經審核年度業績。開市報2.45元，無升跌。
俄鋁（0486）：澳洲禁入口俄羅斯氧化鋁、鋁礦石、鋁土礦。開市報4.12元，跌3.29%。
港府據報擬取消美英9國禁飛令，抵港人士隔離期減至7日。留意國泰（0293）。開市報7.88元，升1.94%。
中石化煉化（2386）少賺10%，末期息增派19%。開市報3.61元，升0.56%。
金斯瑞（1548）去年虧損擴大至27億，不派息。開市報25.4元，升3.67%。
UJU（1948）料去年純利按年大增6成。無成交，報5.78元。
盈富基金（2800）或更換管理人，內媒︰一周內公布，恒生南方競逐(2022年3。開市報22元，升1.57%。
香港小輪（0050）去年多賺逾3.4倍，投資4000萬進軍醫美市場。開市報7.5元，升5.04%。
紫金礦業（2899）去年淨利潤大增1.4倍，息20分人幣。開市報11.2元，無升跌。
中國宏橋（1378）中國宏橋（1378）。開市報10.08元，無升跌。
利福中國（2136）去年少賺32.6%，不派息。無成交，報0.9元。
海通國際（0665）發盈警，料去年純利按年跌約85%。開市報1.56元，跌7.14%。
遠洋服務（6677）去年多賺70%，息9.3分人幣。開市報3.73元，升1.36%。
麗新製衣（0191）料中期虧損收窄至少五成。無成交，報3.53元。
招商銀行（3968）按年多賺23%末期息增派兩成，不良貸款率跌穿1%。開市報61.6元，升0.33%。
鳳凰衛視（2008）去年虧損收窄至4.6億，不派息。無成交，報0.365元。
金利來（0533）去年多賺49%，息7仙。開市報1.55元，無升跌。
新奧（2688）去年多賺23.5%至77.55億人幣勝預期，末期息2.11元。開市報110.5元，升11.67%。
堡獅龍（0592）18個月虧損略收窄至3.4億元，不派末期息。無成交，報0.67元。
麗新發展（0488）料中期虧損大幅收窄。無成交，報3.62元。
潤燃（1193）全年多賺24.1%，息1.27元。開市報31.05元，升10.11%。
華大酒店（0201）去年虧轉盈，賺6600萬元，酒店收入急升54%。無成交，報0.112元。
登輝控股（1692）去年多賺2.2%，派息16仙。無成交，報2.05元。
IFR：中電信（0728）計劃分拆公有雲業務上市。開市報3.05元，升0.66%。
諾輝健康（6606）去年虧損擴大至30.9億人幣，不派息。開市報20.9元，跌2.79%。
異動股
上升異動股，包括，康德萊醫械（1501）開市報13.48元，升14.82%；新奧能源（2688）開市報110.5元，升11.67%；嗶哩嗶哩（9626）開市報211元，升10.99%；新東方（9901）開市報9.7元，升10.86%；華潤燃氣（1193）開市報31.05元，升10.11%；雅迪（1585）開市報10.8元，升9.42%；心動公司（2400）開市報26.25元，升9.15%；小鵬汽車（9868）開市報111.4元，升8.58%。
下跌異動股，包括，易居企業（2048）開市報0.98元，跌14.78%；海通國際（0665）開市報1.56元，跌7.14%；海昌海洋公園（2255）開市報3元，跌3.85%；俄鋁（0486）開市報4.12元，跌3.29%；諾輝健康（6606）開市報20.9元，跌2.79%；新創建（0659）開市報7.43元，跌2.37%；百度（9888）開市報146.2元，跌2.14%；和鉑醫藥（2142）開市報3.82元，跌2.05%；德林國際（1126）見52周低2.01元，開市報2.01元，跌1.95%；宏光（6908）開市報5.01元，跌1.57%。
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