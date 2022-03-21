moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒大系稱停牌待發內幕消息公告

恒大（3333）、恒汽（0708）、恒大物業（6666）今早齊停牌，三間公司剛發公布，稱停牌待發內幕消息公告。

其他報道

國藥全年多賺7.9% 遜預期 末期息0.75元

Ferretti 擬集資3.47億 31日上市

深三大指數今早高開 人行開展300億元人民幣逆回購

恒指高開410點 恒指科指升穿20天線 阿里升6.56%

恒大、恒汽、恒大物業齊停牌

華融發盈喜 虧轉盈 賺3.7億人民幣

港股ADR升600點 夜期高水698點 美期跌亞股個別發展

融信中國：核數師辭任 延遲刊發經審核年度業績

俄鋁：澳洲禁入口俄羅斯氧化鋁、鋁礦石、鋁土礦

港府據報擬取消美英9國禁飛令 抵港人士隔離期減至7日

 

王冠一「2022黃金、罐頭、鎖」視像研討會 

日期：2022年3月22日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

售價：HK$450

「王冠一Patreon平台」及王道財經會員優惠價：$400

立即參加：https://link.mingpao.com/72740.htm

截止日期：2022年3月21日(星期一)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*視像研討會一經報名將不設退款及免費重溫服務

合辦：明報財經 及 王道財經