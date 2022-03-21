受戰事影響，台灣、韓國及其他晶片生產強國都相繼向俄羅斯實施禁令，令其科技發展添上變數。報道提到，俄羅斯高度依賴外國技術來設計晶片，而且國內晶片自製能力有限。有研究過俄羅斯半導體行業的管理層表示，俄羅斯的晶片製造技術落後台積電15年以上。

數據顯示，2020年俄羅斯總計進口價值4.4億美元的半導體設備，包括二極體(Diode)和電晶體(Transistor)等零件，以及價值12.5億美元的晶片。

俄羅斯晶片設計商貝加爾電子（Baikal Electronics JSC）表示，公司設計的Baikal微處理器由台積電製造，廣泛用於俄羅斯自產的電腦和伺服器。另外，莫斯科SPARC技術中心設計、俄羅斯自研的新型Elbrus微處理器，原本要交由台積電生產。

報道引述經濟學人資訊社（Economist Intelligence Unit）亞洲區主任Tom Rafferty表示，國際間的聯手制裁，對俄羅斯造成很大衝擊，台韓幾乎獨佔半導體的生產，俄羅斯難在其他地方找到貨源。有分析指，國際科技制裁影響料需要數月，甚至數年才能在俄羅斯的戰略產業中體現出來。