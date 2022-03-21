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華人置業去年轉虧 蝕35.14億 不派息 集團仍持2.3億股恒大股份

華人置業（0127）公布，截至去年12月底止，年內虧損35.14億元，去年同期盈利6.22億元，每股虧損1.843元，不派末期息。

集團收入12.99億元，按年跌57.26%，當中包含租金收入總額3.27億元，物業銷售2.35億元。集團指，收入下降主要由於本年度來自恒大股份之股息收入減少所致。

物業租賃方面，年內非零售部分之租金收入減少17%至 2.51億元及零售部分之租金收入增加7.1%至7650萬元。本年度之收入錄得之租金收入總額較去年減少12.4%。租金收入下降主要由於英國投資物業之 一位主要租戶於2020年退回其租賃。如撇除該主要租戶之租金收入，租金收入總額較年將錄得減少1.7%。

年內，來自證券投資及財資產品確認之虧損淨額為19.96億元，去年同期收益20.69億元。本年度，集團出售6.31億股恒大（3333）股份，其公平值變動之累計未變現虧損為7.82億元，經扣除本年度出售之賬面值15.3億元及連同已變現及未變現公平值虧損109.19億元，期內恒大股份之賬面值為3.65億元，佔資產總額 1.7%。截至2021年底，集團仍持有2.293億股恒大股份。

 

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