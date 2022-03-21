執行董事兼總裁劉勇指出，集團業務轉型期間，因應政策開發「雙通道」及「醫保政策藥房」藥房，助醫藥分家、處方及創新藥外流，雖然毛利率會下跌，但是集團會提高供應鏈效率、進行區域化、進行數字化、提升第三方物流及提升服務，料可帶來新的需求及提升利潤。集團的毛利率保持平穩，維持在8%水平。

吳壹建稱，C端零售業務在去年度的銷售達290億元人民幣，暫時規模較細，集團會增加分銷毛利率較高的產品及區域化發展，提高毛利率。他們會因應建設店舖網絡，發展線上線下一體化服務，甚至發展加盟藥店，料3至5年內推動轉型。推動「雙通道」藥房，困難在配套不足，沒有單一經營方式，但是注重規模及專業服務能力。他們亦要在政策變動時，要和政府溝通，在確定使用美國、德國、以色列或其他模式前，難預測毛利率的水平。

管理層又表示，集團發展互聯網醫院國藥雲醫和線上業務，布局還是要依托於業務機會、根據當地省市醫院和公司客戶的需求來看，是作為公司線下業務的補充。

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