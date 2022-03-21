恒指 ESG 增強指數旨在透過國際視角將 ESG 元素加入恒生指數中。該指數為流通市值 加權，並根據成分股的ESG風險評級進行調整，以提高指數的ESG表現

新增上述交易所買賣基金後，全球共有111隻與恒生指數系列掛鈎的交易所買賣產品， 於16個不同交易所上市。截至今年2月 28日，被動式追蹤恒生指數系列的產品的資產管理總值約 485 億美元。

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